Самолет Минобороны с 146 россиянами вылетел из Алма-Аты в Москву

Военно-транспортный самолет Ил-76 с 146 россиянами вылетел с аэродрома Алма-Аты, сообщает Минобороны России. Он доставит людей на подмосковный аэродром Чкаловский, которые находились в Казахстане у родственников, а также как туристы.

Накануне сообщалось, что третий самолет Минобороны РФ с россиянами на борту вылетел с аэродрома Алма-Аты в Москву. На его борту находились 86 российских граждан. Они прибыли в страну на новогодние праздники, однако из-за произошедших там беспорядков вынуждены были оставаться в гостиницах и домах.

Ранее самолеты Минобороны доставили из Казахстана в Россию 2095 человек.

Ил-76 создан для перевозки десанта, техники и других задач. Разработан в ОКБ Ильюшина по проекту и под руководством академика Генриха Новожилова.

На базе самолета создано много модификаций, в том числе противопожарный Ил-76М, который может быть в короткие сроки переоборудован в грузовую машину; самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50; топливозаправщик Ил-78; медицинский Ил-76МД «Скальпель», на борту которого находятся три медицинских модуля, выполняющие функции предоперационной, операционной и палаты интенсивной терапии; Ил-76МДК «Космос» для тренировок космонавтов в условиях искусственной невесомости; летающая лаборатория Ил-76ЛЛ для отработки и испытания авиационных двигателей.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов