Третий самолет Минобороны РФ с россиянами на борту вылетел с аэродрома Алматы

Третий самолет Минобороны РФ с россиянами на борту вылетел с аэродрома Алма-Аты в Москву.

Ил-76 МО России доставит на подмосковный аэродром Чкаловский 86 российских граждан, прибывших в Казахстан по туристическим путевкам, в командировки и на отдых к родственникам.

Из-за обострения ситуации и прекращения работы международного аэропорта «Алматы» российские туристы оставались гостиницах города. Находясь в отелях и у родственников, они обратились к руководству российским контингентом миротворческих сил с просьбой о помощи в доставке их на территорию России.

Ранее самолетами военно-транспортной авиации ВКС РФ было доставлено из Казахстана в Россию 2009 российских и иностранных граждан.

По заявлению руководящего силами ОДКБ командующего ВДВ РФ Андрея Сердюкова, коллективные миротворческие силы продолжают нести службу по охране важных государственных, военных, социально-значимых объектов в Казахстане.

По заявлению Министра обороны России Сергея Шойгу, миссия миротворцев ОДКБ завершится после полной стабилизации обстановки.

Материал подготовили: Виктория Ивашечкина, Николай Баранов