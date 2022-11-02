Опубликованы кадры пуска ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космодрома Плесецк

Старт ракеты-носителя и выведение космического аппарата на расчетную орбиту прошли штатно.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Министерство обороны России публикует кадры старта ракеты-носителя «Союз-2.1б» c военным спутником с космодрома Плесецк в Архангельской области.

Пуск осуществил боевой расчет Космических войск ВКС России сегодня, 2 ноября, в 9 часов 48 минут по столичному времени. Старт ракеты-носителя и выведение космического аппарата на расчетную орбиту прошли штатно.

В Минобороны России уточнили, что средства наземного автоматизированного комплекса управления осуществляли контроль за полетом ракеты. Ракета была принята на сопровождение средствами Главного испытательного космического центра имени Титова.

В расчетное время спутник был выведен на целевую орбиту разгонным блоком «Фрегат» и принят на управление наземными средствами Космических войск ВКС.

С космическим аппаратом установлена устойчивая телеметрическая связь. Его бортовые системы функционируют в штатном режиме. Космическому аппарату присвоен порядковый номер «Космос-2563».

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов