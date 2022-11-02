Армия В МО РФ сообщили о выходе на орбиту военного спутника, запущенного с космодрома Плесецк Ракета «Союз-2.1б» с военным спутником стартовала с космодрома Плесецк в 9.48 по московскому времени. © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Кадры старта ракеты «Союз-2.1б» с космодрома Плесецк от 7 июля Читайте нас на: Ракета-носитель «Союз-2.1б» вывела на целевую орбиту военный спутник, сообщает Министерство обороны РФ. Напомним, ракета с космическим аппаратом стартовала с космодрома Плесецк в Архангельской области сегодня утром. Пуск осуществили боевые расчеты Космических войск ВКС России в 9 часов 48 минут по московскому времени. В июле Минобороны показало кадры старта ракеты-носителя «Союз-2.1б» c навигационным космическим аппаратом «Глонасс-К». Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов Экспертное мнение и аналитика