В МО РФ сообщили о выходе на орбиту военного спутника, запущенного с космодрома Плесецк
Ракета «Союз-2.1б» с военным спутником стартовала с космодрома Плесецк в 9.48 по московскому времени.
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Кадры старта ракеты «Союз-2.1б» с космодрома Плесецк от 7 июля
Ракета-носитель «Союз-2.1б» вывела на целевую орбиту военный спутник, сообщает Министерство обороны РФ.
Напомним, ракета с космическим аппаратом стартовала с космодрома Плесецк в Архангельской области сегодня утром.
Пуск осуществили боевые расчеты Космических войск ВКС России в 9 часов 48 минут по московскому времени.
В июле Минобороны показало кадры старта ракеты-носителя «Союз-2.1б» c навигационным космическим аппаратом «Глонасс-К».
Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов