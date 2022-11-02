Россия призвала «ядерную пятерку» не поощрять провокации с оружием массового уничтожения

Как объяснили в ведомстве, российские доктринальные установки носят лишь оборонительную направленность и не допускают расширительного толкования.

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МИД России призвал страны «ядерной пятерки» показать готовность отказаться от попыток ущемлять жизненно важные интересы друг друга, поощряя провокации с оружием массового уничтожения.

«Призываем на деле продемонстрировать свою готовность работать над решением этой приоритетной задачи и отказаться от опасных попыток ущемлять жизненно важные интересы друг друга, балансируя на грани прямого вооруженного конфликта», - сказано в заявлении ведомства.

Как подчеркнули в МИД, Россия в политике в области ядерного сдерживания придерживается постулата о недопустимости ядерной войны, в которой не может быть победителей. Кроме этого, как отметили в ведомстве, российские доктринальные установки носят лишь оборонительную направленность и не допускают расширительного толкования.

«В полной мере подтверждаем приверженность совместному заявлению лидеров пяти государств, обладающих ядерным оружием, о предотвращении ядерной войны и недопущении гонки вооружений от 3 января 2022 года», - также подчеркивается в сообщении МИД РФ.

Ранее российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что американским властям следует вернуть обратно в Штаты ядерное оружие, размещенное в других странах, и убрать инфраструктуру для его хранения и обслуживания из-за рубежа. По его словам, размещение ядерного оружия в других странах нарушает условия Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).