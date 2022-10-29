Посол РФ призвал США вернуть на родину размещенное в других странах ядерное оружие

Он уверен, что размещение ядерного оружия в странах НАТО противоречит Договору о его нераспространении.

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Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что американским властям следует вернуть обратно в Штаты ядерное оружие, размещенное в других странах, и убрать инфраструктуру для его хранения и обслуживания из-за рубежа. Так он прокомментировал новости в местных СМИ, что США якобы могут сократить сроки доставки в Европу первых модернизированных ядерных авиабомб В61-12.

Он подчеркнул, что размещение ядерного оружия в других странах нарушает условия Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). По словам Антонова, в США эти авиабомбы пытаются причислить к тактическому классу, однако, находясь в Европе, В61-12 будет расположено близко к российским границам, поэтому оно приобретает стратегическое значение.

«Вновь призываю Вашингтон вернуть все размещенное за рубежом ядерное оружие на национальную территорию, ликвидировать зарубежную инфраструктуру для его хранения и обслуживания. Кроме того, прекратить практику отработки использования таких боеприпасов с привлечением военнослужащих неядерных государств в рамках "совместных ядерных миссий" НАТО, противоречащих основополагающим принципам ДНЯО», - цитирует посла РИА Новости.

Он подчеркнул, что Россия тщательно соблюдает условия договора и размещает свое тактическое оружие только на территории России. Оно не представляет угрозы для США.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что само существование ядерного оружия создает угрозу его применения. По его словам, распространяемые Западом слухи о его использовании Россией нужны, чтобы убедить дружественные РФ страны действовать против Москвы.