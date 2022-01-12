Боевые пловцы Балтфлота отработали задачи на специальном тренажерном комплексе «Водолаз»

Военнослужащие спецподразделений Балтфлота провели тренировки на специальном тренажерном комплексе «Водолаз», сообщает отдел информационного обеспечения пресс-службы Западного военного округа по Балтийскому флоту.

В тренировках участвовали более 40 военнослужащих отряда по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами Балтийской военно-морской базы.

Комплекс «Водолаз» оборудован штурмовой стенкой, скалодромом, макетом надводной части борта корабля. Тренажер оснащен различными модулями, с их помощью моделируются непростые ситуации, с которыми водолазы могут встретиться на практике. Комплекс позволяет качественно подготовить специалистов к любым неожиданностям.

Учебно-тренировочный комплекс предназначен для проведения водолазной, огневой, десантной, горной, противопиратской и специальной подготовки. Военнослужащие отработали на нем задачи как поодиночке, так и в составе групп.

В декабре водолазы Каспийской флотилии отработали навыки подводной стрельбы. Занятия проходили в бассейне и в барокамере на базе современного учебно-тренировочного комплекса. Боевые пловцы выполняли упражнения в полной экипировке.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов