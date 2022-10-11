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Рябков объяснил, почему ядерная угроза со стороны РФ - миф

Алиса Краузе
05:39 11.10.2022
Замглавы МИД РФ заявил, что РФ не имеет отношения к появлению ядерной риторики.
Рябков объяснил, почему ядерная угроза со стороны РФ - миф
© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда
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Россия со своей стороны никому не угрожает использованием ядерного оружия. Такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, подметив, что паникерская ядерная риторика рождается именно Западом и на Западе.

Иллюзию, что РФ собирается перейти в военных действиях к использованию оружия массового поражения, создают США с партнерами. А Москве затем, по словам дипломата, приходится снова и снова повторять свою реальную позицию.

Как обозначил замглавы МИД РФ в беседе с РИА Новости, условия применения ядерного оружия четко прописаны в документе об основах государственной политики РФ в области ядерного сдерживания, утвержденном президентским указом. Ознакомившись с ним, становится ясно, что атаковать первой Москва планировать просто не может. Так, к примеру, РФ оставляет за собой право применения ядерного оружия в ответ на агрессию с использованием стандартного вооружения лишь в случае, когда само существование государства находится под угрозой.

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