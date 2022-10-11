Рябков объяснил, почему ядерная угроза со стороны РФ - миф
Россия со своей стороны никому не угрожает использованием ядерного оружия. Такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, подметив, что паникерская ядерная риторика рождается именно Западом и на Западе.
Иллюзию, что РФ собирается перейти в военных действиях к использованию оружия массового поражения, создают США с партнерами. А Москве затем, по словам дипломата, приходится снова и снова повторять свою реальную позицию.
Как обозначил замглавы МИД РФ в беседе с РИА Новости, условия применения ядерного оружия четко прописаны в документе об основах государственной политики РФ в области ядерного сдерживания, утвержденном президентским указом. Ознакомившись с ним, становится ясно, что атаковать первой Москва планировать просто не может. Так, к примеру, РФ оставляет за собой право применения ядерного оружия в ответ на агрессию с использованием стандартного вооружения лишь в случае, когда само существование государства находится под угрозой.