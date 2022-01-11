США после переговоров в Женеве хотят продолжения контактов с РФ

США оценивают прошедшие российско-американские консультации в Женеве как конструктивные. Такое заявление сделала заместитель госсекретаря Соединенных Штатов по политическим делам Виктория Нуланд.

При этом она подчеркнула, что Вашингтон хотел бы продолжать подобные встречи.

«Мы считаем, что обмен мнениями, состоявшийся с российской стороной, был конструктивным и стоящим, и мы бы хотели продолжения этих переговоров и готовы к этому», - сказала она, общаясь с журналистами в Госдепартаменте.

Переговоры между РФ и США по гарантиям безопасности прошли в Женеве накануне, 10 января. Далее в Брюсселе состоится саммит Совета Россия - НАТО, в Вене - консультации на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Как заявили в МИД России, Москва в любом случае готова продолжать диалог, но решение о дальнейших контактах с Вашингтоном по вопросу гарантий безопасности будет принято по результатам предстоящих консультаций.