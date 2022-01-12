Путин назвал срок подготовки к новому витку пандемии COVID-19

Российский лидер Владимир Путин предположил, что у страны есть около двух недель, чтобы подготовиться к новому удару пандемии коронавирусной инфекции.

«Мы видим, что происходит в мире. Это говорит о том, что у нас есть хотя бы пара недель для того, чтобы подготовиться», - уточнил президент на совещании с членами правительства.

Таким образом он прокомментировал доклад вице-премьера Татьяны Голиковой о ситуации с распространением вируса и нового штамма «омикрон». Российский президент считает необходимым качественно подготовиться к возможному новому витку пандемии во всех регионах страны.

«Для того, чтобы эффективно работать, нужна мобилизация учреждений разного рода - и федеральных учреждений, и региональных, местных», - также объяснил Владимир Путин.

По словам главы государства, к росту заболеваемости коронавирусом в стране необходимо быть готовыми. Путин поручил премьер-министру Михаилу Мишустину проработать это с регионами России.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что новогодние праздники не могут не отразиться на уровне заболеваемости COVID-19, страна находится в преддверии новых вспышек коронавируса.

Российский глава также обратил внимание на важность наращивания тестирования и вакцинирования от COVID-19.