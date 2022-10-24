В Пятигорске предотвратили готовящийся сторонниками ИГИЛ* теракт в отделе полиции

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В Пятигорске сотрудники ФСБ РФ предотвратили готовящийся сторонниками ИГИЛ* теракт в отделе полиции.

В соответствии с показаниями задержанного в процессе предотвращения мужчины, в начале сентября он прибыл в город, чтобы выполнить порученное ему задание, в частности, купить компоненты для создания взрывного устройства.

Сообщник мужчины, также задержанный, признался, что следующим их шагом должен был стать взрыв в городском отделе полиции.

* ИГИЛ (ИГ, «Исламское государство») - террористическая организация, запрещенная на территории РФ.