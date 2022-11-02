В МО РФ сообщили о запуске ракеты-носителя «Союз-2.1б» с военным спутником с Плесецка
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Ракета-носитель «Союз-2.1б» c военным спутником стартовала с космодрома Плесецк в Архангельской области, сообщает Минобороны России.
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В МО РФ сообщили о запуске ракеты-носителя «Союз-2.1б» с военным спутником с Плесецка
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Ракета-носитель «Союз-2.1б» c военным спутником стартовала с космодрома Плесецк в Архангельской области, сообщает Минобороны России.
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