Гросси удивился осведомленности Путина о ситуации на ЗАЭС

Он отметил, что российский президент хорошо знаком с планировкой станции и знает о доступе к внешнему источнику энергии.

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Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что удивился осведомленности российского лидера Владимира Путина о происходящем на Запорожской АЭС.

«Он знает об этом каждую деталь, что меня удивило», - передает телеканал CBS News ответ Гросси на вопрос, знает ли Путин о ситуации на ЗАЭС.

Глава МАГАТЭ отметил, что президент РФ не только знаком с планировкой электростанции, но и знает о доступе к внешнему источнику энергии. По словам Гросси, Путин знает объект очень хорошо.

Сейчас генеральный директор МАГАТЭ готовится к новой поездке в Россию и на Украину. Он считает, что информация об обстрелах электростанции «очень тревожная», поэтому требуется принять меры по защите АЭС.