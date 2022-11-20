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Глава МАГАТЭ посетит Москву и Киев в связи с обстрелами ЗАЭС

Анна Касаткина
21:01 20.11.2022
МАГАТЭ оценивает ущерб от обстрелов станции 19 и 20 ноября.
Глава МАГАТЭ посетит Москву и Киев в связи с обстрелами ЗАЭС
© Фото: IMAGO Christian Spicker www.imago-images.de Global Look Pres
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Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси планирует новые поездки в Россию и Украину для обеспечения безопасности Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом он сообщил в эфире французского телеканала BFM.

Гросси также отметил, что говорил о необходимости защиты ЗАЭС с президентом РФ Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским, пишет ТАСС.

По словам Гросси, МАГАТЭ сейчас оценивает ущерб, причиненный обстрелами 19 и 20 ноября, группа экспертов осмотрит повреждения в понедельник, 21 ноября. Реакторы в ходе обстрела задеты не были, однако ситуация «тяжелая», уточнил он.

В предыдущем заявлении по поводу обстрелов Гросси назвал информацию о них «крайне тревожной», а сами удары «неприемлемыми». По словам глава МАГАТЭ тот, кто обстреливает ЗАЭС, «играет с огнем».

Украинские войска 19 и 20 ноября обстреляли ЗАЭС, выпустив по территории станции более 20 артиллерийских снарядов. Как сообщили в Минобороны России, один из них попал в крышу спецкорпуса, еще два были выпущены по линии электропередачи, питающей станцию. Радиационная обстановка в районе Запорожской АЭС остается в норме, добавили в ведомстве.

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