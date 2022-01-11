ОДКБ разрабатывает план передачи охраняемых объектов в Казахстане правоохранителям

Командование ОДКБ вместе с минобороны Казахстана разрабатывает план передачи охраняемых миротворцами объектов правоохранителям. Об этом заявил в ходе брифинга командующий коллективными миротворческими силами ОДКБ генерал-полковник Андрей Сердюков.

«Командованием коллективных миротворческих сил ОДКБ совместно с Минобороны Республики Казахстан разрабатывается план по передаче охраняемых миротворцами объектов правоохранительным органам страны», - подчеркнул Сердюков.

По его словам, выполнения задач ОДКБ во взаимодействии с казахстанской стороной организуют возвращение подразделений миротворцев с техникой в пункты постоянной дислокации самолетами военно-транспортной авиации ВКС РФ.

Сердюков также рассказал журналистам о том, что оперативное развертывание миротворцев ОДКБ и выполнение задач по охране важных объектов позволило правоохранительным органам Казахстана стабилизировать обстановку в стране.



Ранее сообщалось, что самолет военно-транспортной авиации ВКС России доставил с аэродрома Алматы в Казахстане в Москву 145 граждан РФ. Вывоз россиян из Казахстана самолетами Минобороны продолжится до полного выполнения задачи.

Материал подготовили: Виктория Ивашечкина