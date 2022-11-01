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Красная карта: по всей территории Украины звучит воздушная тревога

Анна Касаткина
11:05 01.11.2022
Россия наносит массированные удары по украинской инфраструктуре с 10 октября.
Красная карта: по всей территории Украины звучит воздушная тревога
© Фото: Pavel Nemecek, CTK, GlobalLookPress
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Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины утром во вторник, 1 ноября. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог Минцифры страны.

На карте в красный цвет окрашены все регионы Украины, включая столицу и западные территории, а также подконтрольные Киеву части Донецкой Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей. О воздушной тревоге также сообщают местные власти.

Россия начала наносить удары по инфраструктуре Украины, включая энергетические, оборонные объекты, объекты военного управления и связи, с 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту. За атакой на мост, считают российские власти, стоят украинские спецслужбы.

Накануне, 31 октября, российские Вооруженные силы поразили десятки целей от Харькова до Черновцов. По словам Владимира Путина, удары стали ответом на атаку беспилотников Вооруженных сил Украины на корабли Черноморского флота и гражданские суда в Севастополе.

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