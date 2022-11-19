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На боевом посту: как артиллеристы и ракетчики отмечают профессиональный праздник в зоне спецоперации

Валентин Гвоздев
Максим Крюков
06:20 19.11.2022
Цели военнослужащих, как правило, находятся в десятках километров от позиций, но бьют они не вслепую. Разведчики постоянно следят за передвижениями противника и вовремя передают координаты целей.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Грохот от выстрела буксируемой пушки 2А36 «Гиацинт-Б» в лесу расходится на многие километры. Пороховые газы, вырываясь из ствола, пригибают к земле молодую поросль. Земля под ногами дрожит. Артиллеристы Южного военного округа (ЮВО) бьют по позициям украинских националистов практически без остановки. Даже на уменьшенном заряде 152 миллиметра звучат оглушительно.

Под прицелом артиллеристов не только пехота противника. Мощь 152-миллиметровых пушек используют для уничтожения любых целей.

«Снарядов в день уходит примерно на батарею штук 200. На орудие - около 40-50 снарядов. А можно и за полчаса все расстрелять. Все зависит от характера цели и количества противника», - рассказал командир с позывным «Дикий».

Если цель крупная, например, колонна на марше или большое скопление живой силы противника, в бой вступают «Грады». Здесь на границе Луганской Народной Республики националисты не оставляют попытки атаковать, и артиллерии в отражении этих атак отводится особое место.

«Отражаем 3-4 атаки противника в день на разных направлениях», - отметил командир артиллерийской бригады с позывным «Невод».

Под такими «осадками» боевики несут большие потери. Только одна батарея в день уничтожает до пяти единиц техники и около полусотни националистов.

Цели артиллеристов, как правило, находятся в десятках километров от позиций, но бьют они не вслепую. Разведчики постоянно следят за передвижениями противника и вовремя передают координаты целей.

Есть у артиллеристов в арсенале и по-настоящему крупный калибр - 220-ти миллиметровые реактивные фугасные снаряды перемалывают как тяжелую технику, так и бетонные укрепления.

Залп «Урагана» накрывает квадрат 500 на 500 метров. Как только установка отстрелялась, расчет покидает огневую позицию. Из-за высокой эффективности «Ураганов» за этими машинами националисты ведут настоящую охоту.

На Артемовском направлении националистам не дает поднять голову артиллерия Воздушно-десантных войск. Причем работают десантники с совсем непривычным для себя вооружением.

Недавно в бригаду к артиллеристам прибыло пополнение. Мобилизованные военнослужащие составили основу трех новых противотанковых батарей, вооруженных комплексами «Фагот». После двухмесячной подготовки, бойцы продолжают оттачивать навыки в районах, близких к линии боевого соприкосновения. Боец с позывным «Хирург» и срочную служил с пулеметом, вспоминать долго не пришлось. Уже решил, что продолжит служить по контракту.

«Здесь, конечно, уже другая обстановка. Все равно есть прилеты, слышно, все понятно. Как бы здесь это все быстрее дается, потому что времени особо нет, в любой момент может поступить боевая задача, необходимо ее выполнять. Инструкторы все с боевым опытом. Претензий нет, все четко, помогают, объясняют. Если что-то не получается, занимаются отдельно», поделился оператор с позывным «Хирург».

Свой профессиональный праздник артиллеристы встречают на боевых постах, за реальной боевой работой. И тот, кто видел эту мощь в деле, вряд ли возразит тезису, артиллерия - «Бог войны».

Ранее начальник ракетных войск и артиллерии рассказал, как РСЗО «Торнадо» показали себя в ходе спецоперации. Михаил Матвеевский отметил, что преимуществами этих РСЗО являются повышенное могущество реактивных снарядов, большая дальность, мобильность комплексов, а также возможность применения управляемых реактивных снарядов.

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