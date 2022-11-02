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Путин после переговоров с главой Индонезии выразил готовность РФ предоставить зерно беднейшим странам

Виктория Ивашечкина
15:40 02.11.2022
Джоко Видодо поддержал инициативу российского лидера.
Путин после переговоров с главой Индонезии выразил готовность РФ предоставить зерно беднейшим странам
© Фото: Кирилл Брага, РИА Новости
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Президент России Владимир Путин после переговоров с лидером Индонезии Джоко Видодо выразил готовность Москвы предоставить зерно беднейшим странам в виде гумпомощи. Об этом рассказали в пресс-службе Кремля.

«Отмечена готовность российской стороны предоставить значительные объемы зерновых беднейшим странам бесплатно в качестве гуманитарной помощи. Джоко Видодо поддержал такой подход», - говорится в сообщении.

В среду, 2 ноября, в Минобороны России заявили, что Москва возобновляет участие в «зерновой сделке». Как напомнили в военном ведомстве, после украинского теракта, совершенного 29 октября против кораблей Черноморского флота и гражданских судов, которые обеспечивали безопасность «зернового коридора», Россия приостановила реализацию соглашения по вывозу продукции сельского хозяйства из украинских портов, также известного как «Черноморская инициатива». 

Эта позиция России, в частности, была доведена до Генсека ООН Антониу Гутерриша и Совбеза ООН. 

В среду также стало известно, что Украина официально заверила, что морской коридор будет использоваться исключительно в соответствии с положениями «Черноморской инициативы» и связанным с ней положением о Совместном координационном центре. 

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