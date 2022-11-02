Пять человек ранены при обстреле ВСУ села в Курской области
Среди пострадавших есть трое детей.
© Фото: The Presidential Office of Ukraine, GlobalLookPress
В среду утром украинские войска из артиллерии обстреляли приграничное село Гуево в Курской области. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт. По словам губернатора, пострадали пять человек, среди которых есть трое детей. Все раненые доставлены в больницу. За их жизнь опасений нет.
«Несколько домов имеют повреждения, включая местный продуктовый магазин. Разбиты окна, перебиты провода — в селе пока нет электричества», - написал Роман Старовойт в своем Telegram-канале.