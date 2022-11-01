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В МАГАТЭ сообщили о взрыве мины за периметром Запорожской АЭС

Максим Крюков
02:14 01.11.2022
По данным организации, это привело к отключению линии электропитания четвертого энергоблока ЗАЭС.
В МАГАТЭ сообщили о взрыве мины за периметром Запорожской АЭС
© Фото: Константин Михальчевский РИА Новости
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Взрыв мины неподалеку от Запорожской атомной электростанции, который произошел в воскресенье, 30 октября, стал причиной отключения линии электропитания четвертого энергоблока ЗАЭС. Об этом сообщает Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).

Как отметило агентство, инцидент произошел в результате взрыва мины, однако не уточняет, кто именно за этим стоит.

«Вчера взрыв мины за периметром Запорожской АЭС оборвал основную линию электропитания четвертого энергоблока. Он сейчас получает электроэнергию для необходимого функционирования в области безопасности по резервной линии», - говорится в сообщении, опубликованном в Twitter-аккаунте организации.

Ранее глава администрации Энергодара Александр Волга сообщил, что украинские боевики нанесли удар по жизненно важной инфраструктуре города. В результате удара были повреждены линии электропередач, город оказался обесточен.

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