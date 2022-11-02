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МИД РФ предоставит Лондону доказательства причастности Британии к атаке на Севастополь

Виктория Ивашечкина
14:53 02.11.2022
По словам Марии Захаровой, с материалами также будет ознакомлена широкая общественность.
МИД РФ предоставит Лондону доказательства причастности Британии к атаке на Севастополь
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
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МИД России предоставит послу Британии в Москве Деборе Броннерт информацию с доказательствами о вовлеченности Лондона в атаку на базу Черноморского флота в Севастополе, а также диверсию на «Северных потоках». Об этом рассказала на брифинге официальный представитель ведомства Мария Захарова.

«И естественно, как я уже сказала, будет вызван британский посол, которому будут предоставлены соответствующие материалы. И я вам обещаю, что эти же материалы, которые будут переданы в качестве доказательств британской стороне, с ними будет ознакомлена широкая общественность», - уточнила дипломат.

Захарова заверила, что ведомство поделится данной информацией, «она будет опубликована на наших ресурсах - сайте МИД и аккаунтах Министерства иностранных дел в социальных сетях».

Накануне заместитель председателя правительства РФ Александр Новак заявил, что Москва только начала обследовать «Северные потоки», на данный момент официальных бумаг о результатах нет.

Напомним, 26 сентября прогремели взрывы сразу на двух поставлявших газ Европе российских трубопроводах. Президент России Владимир Путин впоследствии заявил, что произошедшее на «Северных потоках» является очевидным террористическим актом.

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