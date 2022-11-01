В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Новак рассказал, как идет российское обследование «Северных потоков»

Анна Назайкина
16:59 01.11.2022
Работа идет каждый день. На данный момент официальных бумаг нет.
Новак рассказал, как идет российское обследование «Северных потоков»
© Фото: The Swedish Coast Guard, XinHua, GlobalLookPress
Читайте нас на:

Москва только начала обследовать «Северные потоки», на данный момент официальных бумаг о результатах нет. С таким заявлением перед журналистами выступил заместитель председателя правительства РФ Александр Новак.

«Официальных бумаг нет еще пока. Еще идут обследования. Конечно, с мест докладывают руководству "Газпрома". Думаю, информация какая-то есть, но я не могу ее сказать. Работа идет каждый день, они только приступили к работе», - сказал он журналистам.

Напомним, что 26 сентября прогремели взрывы сразу на двух поставлявших газ Европе российских трубопроводах. Президент России Владимир впоследствии заявил, что произошедшее на «Северных потоках» является очевидным террористическим актом.

Кроме того, российский лидер заявил, что европейские страны «закрыли рот» и молчат о диверсия несмотря на то, что сложившаяся в результате ЧП ситуация противоречит их интересам.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
16:59 В стране и мире
Новак рассказал, как идет российское обследование «Северных потоков»
16:18 В стране и мире
Twitter начал помечать аккаунты контролируемых Киевом украинских СМИ
16:15 В стране и мире
ВСУ обстреляли село Козинка под Белгородом
15:49 В стране и мире
Донецкий хакер взломал американскую программу управления войсками ВСУ
13:53 Армия
Видео
Шойгу: Украина продолжает осуществлять террористические акции по уничтожению мирного населения
Популярное
Видео
Шойгу сообщил об уничтожении почти 200 иностранных наемников в зоне СВО за две недели
Кремль: зерновая сделка приобретает рискованный и опасный характер
Видео
Шойгу заявил о завершении мероприятий частичной мобилизации в России
Видео
Корреспондент «Звезды» прошел через минные поля, чтобы увидеть бойцов БАРС в зоне СВО
Видео
Путин на «Валдае» рассказал анекдот про кризис и русских
Видео
Путин: Одесса может быть и яблоком раздора, и символом разрешения конфликтов
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.