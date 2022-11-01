Новак рассказал, как идет российское обследование «Северных потоков»

Работа идет каждый день. На данный момент официальных бумаг нет.

© Фото: The Swedish Coast Guard, XinHua, GlobalLookPress

Москва только начала обследовать «Северные потоки», на данный момент официальных бумаг о результатах нет. С таким заявлением перед журналистами выступил заместитель председателя правительства РФ Александр Новак.

«Официальных бумаг нет еще пока. Еще идут обследования. Конечно, с мест докладывают руководству "Газпрома". Думаю, информация какая-то есть, но я не могу ее сказать. Работа идет каждый день, они только приступили к работе», - сказал он журналистам.

Напомним, что 26 сентября прогремели взрывы сразу на двух поставлявших газ Европе российских трубопроводах. Президент России Владимир впоследствии заявил, что произошедшее на «Северных потоках» является очевидным террористическим актом.

Кроме того, российский лидер заявил, что европейские страны «закрыли рот» и молчат о диверсия несмотря на то, что сложившаяся в результате ЧП ситуация противоречит их интересам.