Украинские боевики обстреляли Алчевск двумя ракетами HIMARS
Удар со стороны украинских неонацистов был зафиксирован в 01:37.
© Фото: Lance Cpl. Brendan Mullin Keystone Press Agency Globallookpress
Украинские неонацисты подвергли обстрелу город Алчевск в Луганской Народной Республике. Обстрел проводился из американских реактивных систем залпового огня HIMARS.
Об этом сообщило представительство республики в СЦКК (Совместный центр по контролю и координации обстрелов).
«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 01.37 по н.п. Алчевск с применением РСЗО (две ракеты). Информация о пострадавших и повреждениях уточняется», - написало представительство в своем Telegram-канале.
Накануне украинские боевики обстреляли Иловайск также из РСЗО HIMARS. Обстрел зафиксирован в 03:50, было выпущено три ракеты из установки М142 HIMARS.