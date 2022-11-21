В стране и мире Украинские боевики обстреляли Алчевск двумя ракетами HIMARS Марина Крижановская Удар со стороны украинских неонацистов был зафиксирован в 01:37. © Фото: Lance Cpl. Brendan Mullin Keystone Press Agency Globallookpress Читайте нас на: Украинские неонацисты подвергли обстрелу город Алчевск в Луганской Народной Республике. Обстрел проводился из американских реактивных систем залпового огня HIMARS. Об этом сообщило представительство республики в СЦКК (Совместный центр по контролю и координации обстрелов). «Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 01.37 по н.п. Алчевск с применением РСЗО (две ракеты). Информация о пострадавших и повреждениях уточняется», - написало представительство в своем Telegram-канале. Накануне украинские боевики обстреляли Иловайск также из РСЗО HIMARS. Обстрел зафиксирован в 03:50, было выпущено три ракеты из установки М142 HIMARS. Экспертное мнение и аналитика