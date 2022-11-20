Украинские боевики обстреляли Иловайск из РСЗО HIMARS

Сообщается, что атаки украинских националистов также наносились в направлении населенного пункта Мемрик.

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Согласно информации Совместного центра по контролю и координации обстрелов ДНР, сегодня в 03:50 были нанесены удары из систем М142 HIMARS в направлении двух населенных пунктов.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 03:50 - н.п. Мемрик - н.п. Иловайск: выпущено 3 ракеты из установки М142 Himars» - говорится в сообщении.

Обстрелы российских городов из американских видов вооружения происходят регулярно. Ранее сообщалось о пуске украинскими боевиками шести ракет из РСЗО HIMARS по Брянке в Луганской народной республике.