В Совфеде рассказали, на сколько вырастет пенсия после индексации

Средняя пенсия в России после индексации может вырасти примерно на 1400 рублей. Об этом рассказала зампред Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова.

Она уточнила, что до 1 января 2022 года средняя пенсия по стране составляла немногим выше 16 тысяч рублей.

«После индексации на 8,6 процента она должна вырасти на сумму около 1400 рублей», - цитирует Бибикову РИА Новости.

Она напомнила, что с 1 января пенсии уже были проиндексированы на 5,9 процента.

Ранее президент России Владимир Путин предложил проиндексировать пенсии на 8,6 процента, что немного выше уровня инфляции (8,4 процента). Провести необходимые процедуры и принять решение по вопросу глава государства попросил правительство в самое ближайшее время.