Российские саперы уничтожили реактивный снаряд в Аскеранском районе Карабаха

В Нагорном Карабахе российские саперы уничтожили реактивный снаряд, оставшийся после активной фазы конфликта.

Боеприпас от системы залпового огня обнаружил житель Аскеранского района и обратился за помощью к нашим военнослужащим. Миротворцы решили ликвидировать опасную находку на месте при помощи накладного заряда.

За время миссии саперы контингента очистили от мин и снарядов 2,5 тысячи гектаров территории, почти 700 километров дорог и 2 тысячи зданий и сооружений.

В декабре министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал, что российские миротворцы в Нагорном Карабахе выполнили сложные задачи по разведению враждующих сторон. Сейчас миротворческий контингент решает в регионе плановые профильные задачи.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Игорь Крондо