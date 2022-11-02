В Минобороны России сообщили об уничтожении украинского истребителя МиГ-29

© Видео: Минобороны России © Фото: Konstantin Kokoshkin, Globallookpress

В Харьковской области сбит украинский истребитель МиГ-29. Об этом сообщил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

«Истребительной авиацией в районе населенного пункта Пасека Харьковской области сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины», - заявил Конашенков.

Были подведены и суточные итоги работы российских средств ПВО. Их расчеты уничтожили 12 украинских беспилотников. Это произошло в районах населенных пунктов Снигиревка (Николаевская область), Ищенка, Веровка, Обрывка (Херсонская область), Оборотновка, Викторовка (ЛНР), Орлянка, Владимировка, Граково (Харьковская область), Польное (ДНР).

В воздухе были сбиты и 24 украинских снарядов РСЗО. Четырнадцать снарядов системы HIMARS были уничтожены в районах населенных пунктов Антоновка и Новая Каховка в Херсонской области. Десять снарядов РСЗО «Ольха» и «Ураган» перехватили в районах Макеевки на территории ДНР и Чернобаевки в Херсонской области. Кроме того, в районе Антоновки в Херсонской области были уничтожены две противорадиолокационные ракеты HARM производства США.

Игорь Конашенков рассказал и про нанесенные за сутки удары оперативно-тактической и армейской авиации, а также ракетных войск и артиллерии. Был поражен пункт управления 15-го полка Нацгвардии Украины. Он находился в районе Кировска на территории ДНР. Также были поражены 73 вражеских артиллерийских подразделения и другие войска в 169 районах.

Удалось уничтожить украинский склад боеприпасов, который находился в районе Елизаветовки на территории ДНР. Также было ликвидировано вражеское топливное хранилище в районе населенного пункта Смела Черкасской области.

А в рамках контрбатарейной борьбы российские войска нанесли огневое поражение украинскому взводу РСЗО «Ураган» в районе Малых Проходов в Харьковской области.

Официальный представитель российского оборонного ведомства озвучил актуальные данные по украинским потерям в военной технике. Враг недосчитался 330 самолетов, 167 вертолетов, 2 414 беспилотников, 384 ЗРК, 6 270 танков и других боевых бронированных машин, 881 боевой машины РСЗО, 3 544 орудий и минометов, а также 6 967 единиц специальной автотехники.

Также Конашенков заявил о пресечении попыток ВСУ атаковать на трех направлениях.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов