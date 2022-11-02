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В Минобороны России заявили о пресечении попыток ВСУ атаковать на трех направлениях

14:11 02.11.2022
ВСУ потеряли более 250 военных в ходе попыток атаковать на Краснолиманском направлении, отметили в МО РФ.
© Видео: Минобороны России © Фото: Konstantin Kokoshkin, GlobalLookPress
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Вооруженные силы РФ за сутки пресекли попытки ВСУ атаковать на Купянском, Краснолиманском, Николаево-Криворожском направлениях, сообщил на брифинге 2 ноября официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

«На Краснолиманском направлении российские войска вели огневое поражение противника дальнобойной артиллерией, штурмовой и армейской авиацией на дальних подступах. Попытки ВСУ атаковать в направлении населенных пунктов Макеевка, Площанка, Червонопоповка Луганской Народной Республики пресечены», - сказал он.

Представитель российского оборонного ведомства озвучил потери противника в живой силе и военной технике. По словам Конашенкова, только в личном составе украинская сторона на данном направлении потеряла более 250 человек. Также уничтожены два украинских танка, две БМП, пять пикапов и два автомобиля.

Кроме того, российские войска отбросили противника на исходные позиции на Купянском направлении, уничтожив до 150 украинских военных и иностранцев, принимающих участие в боевых действиях на стороне официального Киева. Как утверждает Конашенков, ВС РФ предотвратили попытки прорыва ВСУ на Николаево-Криворожском направлении. На данном направлении потери противника в личном составе превышают 100 человек.

В новой сводке о проведении спецоперации на Украине также говорится, что российские военные уничтожили украинскую радиолокационную станцию наведения и целеуказания ЗРК С-300 в Херсонской области. За сутки украинская артиллерия выпустили девять снарядов по ТЭЦ Энергодара и территории, прилегающей к Запорожской АЭС.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

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