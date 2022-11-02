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Совет Федерации разрешил проходить альтернативную гражданскую службу в период мобилизации

13:19 02.11.2022
Россияне, проходящие альтернативную гражданскую службу в ВС России, воинских формированиях и органах в качестве гражданского персонала, при объявлении мобилизации продолжат находиться на альтернативной службе.
Совет Федерации разрешил проходить альтернативную гражданскую службу в период мобилизации
© Фото: Илья Кошелев, news.ru, GlobalLookPress
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Совет Федерации разрешил проходить альтернативную гражданскую службу в период мобилизации. Соответствующий закон был рассмотрен сегодня, 2 ноября, на заседании.

Отмечается, что россияне, проходящие альтернативную гражданскую службу в ВС РФ в качестве гражданского персонала, продолжат проходить ее и после мобилизации.

Ранее в Минобороны России сообщили о завершении мероприятий частичной мобилизации и прекращении выдачи повесток. При этом военкоматы продолжат набирать добровольцев и кандидатов в контрактники.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в частичной мобилизации поставлена точка. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков заверил, что отдельный президентский указ о завершении призыва по частичной мобилизации не нужен.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

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