Политолог удивлен: Киев не только не извинился за Волынскую резню, но и последние 30 лет препятствует эксгумации жертв данного геноцида.

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В Польше задались историческим вопросом: почему Украина до сих пор не принесла извинения польскому народу за проявленный геноцид в 1939-1945 годах?

Политолог Лешек Сыкульский в беседе с газетой Gazeta Wyborcza рассуждает о якобы договоренности «поляков забыть о "так называемой Волынской резне" и обязательстве отныне сотрудничать вместе» с украинцами.

«Как так получается, что Украина по сей день не только не извинилась за Волынскую резню и последние 30 лет препятствует эксгумации жертв этого геноцида?», - заявил польский политолог.

Он заострил свое внимание на том, что Польша спонсирует Украину вооружением, но сама не имеет «эквивалентной замены».

«Польша передала Украине более 300 танков, в то время, как у нас нет им эквивалентной замены. Сегодня Польша является главным спонсором Украины. Вопрос в том, в наших ли интересах вступать в конфликт с Россией и Белоруссией, стремиться к этому противостоянию?», - задался вопросом политолог Сыкульский.

Ранее в данной газете политолог Сыкульский говорил, что США могут вынудить Польшу отправить войска на Украину. Это станет возможным, если силы киевского режима начнут сильно слабеть. Политолог считает, что Штаты могут это осуществить, воздействуя на проамериканскую партию «Право и справедливость».