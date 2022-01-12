Столтенберг назвал Совет Россия-НАТО «своевременным в критически важный момент»

Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг считает заседание Совета Россия-НАТО своевременной возможностью для диалога в критический момент для европейской безопасности момент. Об этом он заявил на своей странице в Twitter.

«Это своевременная возможность для диалога в критически важный момент для европейской безопасности», - написал он, комментируя начавшееся в Брюсселе заседание.

Столтенберг подчеркнул, что еще более важно сесть за стол переговоров и обсудить проблемы, когда напряженность возрастает.

Совет Россия-НАТО стал продолжением диалога по гарантиям безопасности между РФ и США в Женеве 9-10 января. Российскую делегацию на Совете возглавят замминистра иностранных дел Александр Грушко, который ранее пять лет работал постоянным представителем России в НАТО, и замминистра обороны Александр Фомин. Альянс будут представлять постпреды 30-ти государств членов-НАТО, генсек организации Йенс Столтенберг и первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман.