Эксперт рассказала, какие услуги ЖКХ подорожают с 1 декабря

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С 1 декабря произойдет досрочная индексация тарифов жилищно-коммунальных услуг. В России применяются несколько методов их регулирования. Это индексация уже установленных тарифов, установка фиксированных и установка предельных тарифов.

В конце 2022 года произойдет изменение стоимости холодного и горячего водоснабжения, а также электроэнергии, тепла, газа и твердых коммунальных отходов.

Об этом в беседе с «Прайм» рассказала доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская. Она отметила, что рост стоимости оплаты услуг ЖКХ вырастет не более, чем на величину инфляции.

«Но плата за содержание и ремонт жилья, за капремонт, за радиоточку в этом списке отсутствует и, соответственно, установление предельных тарифов на них не распространяется», - сообщила Лебединская.

Представитель экономического университета добавила, что неизвестно, насколько сильно вырастут тарифы. так как «регионам на согласование этого вопроса дали время до конца ноября».

Ранее приводилась информация о том, как изменятся тарифы ЖКХ с новыми правилами поверки счетчиков. Вступивший в силу с 1 ноября новый ГОСТ должен решить несколько задач: усилить механизм борьбы с мошенниками, снять противоречия в поверке и стандартизировать работу с перспективой перехода на снятие показаний дистанционно в автоматическом режиме.