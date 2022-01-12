Формирование двух новых дивизий завершится на юге России в 2022 году

В этом году будет окончательно завершено формирование двух мотострелковых дивизий на юге России, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

«Завершим в этом году создание двух дивизий, сформировав в их составе еще по мотострелковому полку и танковому батальону, это позволит повысить боевые возможности округа», – приводит пресс-служба слова командующего ЮВО генерала Александра Дворникова.

В декабре Дворников сообщил, что недавно в составе 58-й общевойсковой армии была воссоздана 19-я мотострелковая дивизия, а также вновь была сформирована 20-я гвардейская мотострелковая дивизия.

По словам командующего, в округе идет оснащение и перевооружение войск, доля новейших и модернизированных образцов вооружения и техники не менее 71%.

Материал подготовил Андрей Аркадьев