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«Более 1,5 тысячи новейших образцов»: Дворников рассказал об оснащении ЮВО в 2021 году

02:36 10.12.2021
Командующий войсками ЮВО рассказал, как проходит оснащение и перевооружение воинских частей и соединений округа.
«Более 1,5 тысячи новейших образцов»: Дворников рассказал об оснащении ЮВО в 2021 году
© Фото: Минобороны России
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За уходящий год более 10 тысяч военнослужащих Южного военного округа были отмечены знаками отличия Минобороны РФ, а 1049 военнослужащих - удостоены государственных наград за отвагу и профессионализм, проявленные при исполнении воинского долга с риском для жизни. Об этом рассказал командующий войсками ЮВО генерал армии Александр Дворников.

Он отметил, что войска ЮВО всегда поддерживаются в боевой и мобилизационной готовности, так как именно в их зоне ответственности находятся столкновения в Сирии, военная активность НАТО и возможная эскалация конфликта на Украине. В связи с этим в войсках округа растет число воинских частей и соединений.

Так, недавно в составе 58-й общевойсковой армии была воссоздана 19-я мотострелковая дивизия. Кроме того, вновь была сформирована 20-я гвардейская мотострелковая дивизия. Также к 49-й общевойсковой армии присоединились части радиоэлектронной борьбы и РХБЗ, а 8-ю общевойсковую армию усилили ракетная и артиллерийская бригады.

Кроме того, по словам Дворникова, в ЮВО активно проходит оснащение и перевооружение войск. На данный момент доля новейших и модернизированных образцов ВВСТ составляет не менее 71%. Лишь в прошедшем учебном году в воинские части и соединения ЮВО поступило более 1,5 тысячи единиц новейших образцов ВВСТ, включая вертолеты, самолеты, корабли, бронетехнику, средства связи, радиоэлектронной борьбы и другие виды вооружения.

«В рамках Государственного оборонного заказа 2021 года в объединение ВВС и ПВО ЮВО пришли оборудованные новейшими прицельными комплексами вертолеты Ка-52 и самолеты Су-25СМ3. В части зенитных ракетных войск поступает суперсовременная зенитная ракетная система С-350 "Витязь". Одновременно с этим происходит процесс перевооружения на модернизированную зенитную ракетную систему С-300ПМ2», - отметил генерал армии.

К концу учебного года свыше 160 батальонов, рот и экипажей кораблей подтвердили почетное наименование «Ударное». Из всех военнослужащих Южного военного округа 288 человек оказались отобраны для участия в АрМИ в 2021 году, что на 58% превысило показатель предыдущего года.

«В 14 конкурсах Армейских международных игр - 2021 представители ЮВО заняли 10 первых и 4 вторых места, а летные экипажи 4-й армии ВВС и ПВО в конкурсе "Авиадартс" поставили общий рекорд конкурса, по сравнению с 2020 годом улучшив результат на 12 баллов. Четвертый год подряд экипажи округа в составе сборной России занимают первые места в конкурсе "Танковый биатлон"», - цитирует командующего войсками ЮВО газета «Красная звезда».

В 2021 учебном году в войсках был сделан упор на совершенствование способов огневого поражения в сочетании с развитием разведывательно-огневых и ударных комплексов. Развитие и отработка учений проводилась в рамках 2,5 тысячи мероприятий боевой подготовки.

Помимо этого, в ЮВО уже длительное время ведется борьба с коронавирусной инфекцией, для осуществления которой военным медикам удалось разработать комплекс эффективных мер. Благодаря этому в войсках были привиты более 98% военнослужащих.

«Мы одними из первых в Вооруженных Силах получили более 315 тысяч доз вакцины против НКВИ. В приоритетном порядке прививались военнослужащие и гражданский персонал округа, но мы постарались охватить также членов семей военнослужащих и военных пенсионеров... С июля уходящего года для поддержания иммунитета у нас проводится кампания по ревакцинации... По данным медицинской службы округа, уровень заболеваемости военнослужащих НКВИ в сравнении с прошлым годом, после проведенной вакцинации снизился более чем на 85 процентов», - обозначил Дворников.

Приоритетной социальной задачей в Южном военном округе, как разъяснил командующий войсками, является обеспечение военнослужащих жильем. Так, за год 23 тысячи военных получили право на предоставление жилищ, из которых четыре тысячи заселились в служебные квартиры, а остальные выбрали денежную компенсацию. Также свыше 600 семей военнослужащих получили в 2021 году жилищные субсидии.

Важным пунктом активности ЮВО стало присвоение храму Георгия Победоносца в Ростове-на-Дону статуса главного военного храма ЮВО и работа по благоустройству его территории. Также в подворье храма была торжественно открыта стела, посвященная 103-й годовщине образования Южного военного округа.

Генерал армии заметил, что в грядущем году военнослужащим Южного военного округа предстоит много и напряженно трудиться.

«В связи с этим возлагаем большие надежды на 415-й учебный центр, который располагается на общевойсковом полигоне Молькино в Краснодарском крае. Он начал свою деятельность 1 декабря - с началом зимнего периода обучения. На базе центра ежегодно будут готовить более тысячи младших специалистов, в том числе механиков-водителей танков и БМП, а также водителей категории "С", "D" и "Е"», - добавил командующий войсками ЮВО.

Дворников рассказал, что в 2022-м учебном году в войсках ЮВО планируется провести более трех тысяч мероприятий боевой подготовки. Самым главным из них станут двусторонние командно-штабные учения с группировками войск (сил) на Юго-западном стратегическом направлении.

Материал подготовили Анна Берестовая и Юрий Хведчин

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