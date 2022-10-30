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Берлускони заявил, что Киев отказывается от переговоров с Россией из-за военной помощи Запада

Ирина Елагина
20:41 30.10.2022
Итальянский политик считает, что военная помощь Запада мешает переговорному процессу по Украине.
Берлускони заявил, что Киев отказывается от переговоров с Россией из-за военной помощи Запада
© Фото: Fabrizio Corradetti Keystone Press Agency Globallookpress
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Итальянский политик, лидер правящей партии «Вперед, Италия», экс-премьер Сильвио Берлускони считает, что военная помощь Запада мешает переговорному процессу по Украине. Берлускони поделился своей позицией по украинскому вопросу с журналистом Бруно Веспы для его книги, которая выйдет в свет 4 ноября.

Берлускони уверен, что переговоры по урегулированию украинского кризиса «могут быть», но для этого нужны иные политические условия, и прежде всего, изменение позиция Запада с отказом от военной поддержки Украины в пользу финансирования разрушенной инфраструктуры страны.

«Только если в какой-то момент Украина поняла бы, что больше не может рассчитывать на оружие и помощь, и если бы Запад пообещал предоставить сотни миллиардов долларов на восстановление ее городов, разоренных войной. Возможно, в этом случае Зеленский мог бы согласиться сесть за стол переговоров», - процитировало РИА Новости Берлускони.

Напомним, что на этой неделе российский президент Владимир Путин, выступая на Валдайском форуме, подтвердил готовность Москвы провести мирные переговоры по ситуации на Украине и заявил, что Россия не считает страны Запада своим врагом.

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