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Вспышка во тьме: кадры ночных ударов артиллерии РФ по позициям националистов

Владислав Кустов
05:02 21.11.2022
В кратчайшие сроки боевая техника должна добраться до нужного места, прицелиться и совершить выстрелы по позициям националистов.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Артиллерия ВС РФ провела ночные стрельбы в зоне СВО. Российские военные получили координаты целей и выдвинулись к месту совершения выстрела.

Передвигаться бойцам нужно очень быстро: от момента получения целеуказания до стрельбы должны пройти считанные минуты. По прибытии на место начинается процесс «выравнивания пузырьков» - выпрямления стабилизатора для более точного попадания. Привыкшие к своим задачам бойцы говорят: ничего сложного, задача совершенно примитивная.

Сам выстрел внутри машины кажется не таким громким, как снаружи. Однако после него из-за скопления газов становится нечем дышать. Тем не менее, на отдых времени нет: снаряды выпускаются один за другим.

Ранее начальник ракетных войск и артиллерии рассказал, как РСЗО «Торнадо» показали себя в ходе СВО. Он отметил, что преимуществами этих реактивных систем являются повышенное могущество реактивных снарядов, большая дальность, мобильность комплексов и возможность применения управляемых реактивных снарядов.

Материал подготовили: Анастасия Бобылева, Николай Баранов

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