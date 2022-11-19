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Начальник ракетных войск и артиллерии рассказал, как РСЗО «Торнадо» показали себя в ходе СВО

Максим Крюков
01:31 19.11.2022
Михаил Матвеевский отметил, что преимуществами этих РСЗО являются повышенное могущество реактивных снарядов, большая дальность, мобильность комплексов, а также возможность применения управляемых реактивных снарядов.
Начальник ракетных войск и артиллерии рассказал, как РСЗО «Торнадо» показали себя в ходе СВО
© Фото: Виктор Антонюк, РИА Новости
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Учитывая полученный боевой опыт в ходе проведения специальной военной операции на Украине, начальник ракетных войск и артиллерии Вооружённых сил РФ генерал-лейтенант Михаил Матвеевский отметил высокую эффективность и ремонтопригодность существующих образцов ракетно-артиллерийского вооружения. Кроме того, он заявил, что в настоящее время львиная доля всех огневых задач по поражению противника решается именно ракетными войсками и артиллерией. По словам генерала, это свидетельствует о том, что ракетные войска и артиллерия по-прежнему являются «богом войны».

«Конечно, в лучшую сторону отмечается применение современных комплексов, планово поступающих на вооружение рода войск. Это реактивные системы залпового огня как крупного, так и среднего калибра семейства "Торнадо" (300-мм РСЗО "Торнадо-С" и 122-мм РСЗО "Торнадо-Г")», - рассказал он.

Матвеевский добавил, что преимуществами этих РСЗО являются повышенное могущество реактивных снарядов, большая дальность, мобильность комплексов, а также возможность применения управляемых реактивных снарядов.

«Уже сейчас определены основные направления развития реактивных систем залпового огня следующего поколения "Циклон", и ведется работа по определению их облика», - сказал он, отвечая на вопрос о том, какие реактивные системы могут появиться в войсках в перспективе.

К направлениям развития РСЗО нового поколения генерал-лейтенант отнес сокращение времени подготовки к ведению огня, в том числе за счет применения новых видов заряжания, увеличение дальности стрельбы и могущества реактивных снарядов, а также повышение боевой эффективности за счет применения высокоточных реактивных снарядов и улучшение автоматизации боевых машин.

Ранее Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу поздравил военнослужащих, ветеранов и работников оборонно-промышленного комплекса с Днем ракетных войск и артиллерии. Глава оборонного ведомства отметил, что военные действуют четко и грамотно, эффективно выполняют поставленные перед ними ответственные задачи в самых непростых условиях обстановки.

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