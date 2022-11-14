В стране и мире Боррель: ЕС поставил военную помощь Украине на сумму 8 млрд евро Анна Касаткина Сумма военной помощи Евросоюза равна 45-ти процентам от предоставленной США, уточнил глава европейской дипломатии. © Фото: CÃ�Zaro De Luca Keystone Press Agency Globallookpress Читайте нас на: Сумма военной помощи Евросоюза Украине оценивается в восемь миллиардов евро. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. «Евросоюз и страны ЕС предоставили вооружений на минимум восемь миллиардов», — сказал он на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе. Боррель отметил, что сумма военной помощи ЕС равна 45-ти процентам от предоставленной США. Ранее в Пентагоне признали, что поддержка Киева истощает запасы США и их партнеров. При этом в ведомстве уверены, что это не поставит страны в сложное положение. Экспертное мнение и аналитика