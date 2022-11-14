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Боррель: ЕС поставил военную помощь Украине на сумму 8 млрд евро

Анна Касаткина
20:34 14.11.2022
Сумма военной помощи Евросоюза равна 45-ти процентам от предоставленной США, уточнил глава европейской дипломатии.
Боррель: ЕС поставил военную помощь Украине на сумму 8 млрд евро
© Фото: CÃ�Zaro De Luca Keystone Press Agency Globallookpress
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Сумма военной помощи Евросоюза Украине оценивается в восемь миллиардов евро. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

«Евросоюз и страны ЕС предоставили вооружений на минимум восемь миллиардов», — сказал он на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе.

Боррель отметил, что сумма военной помощи ЕС равна 45-ти процентам от предоставленной США.

Ранее в Пентагоне признали, что поддержка Киева истощает запасы США и их партнеров. При этом в ведомстве уверены, что это не поставит страны в сложное положение.

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