Боррель: ЕС поставил военную помощь Украине на сумму 8 млрд евро
Сумма военной помощи Евросоюза равна 45-ти процентам от предоставленной США, уточнил глава европейской дипломатии.
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Сумма военной помощи Евросоюза Украине оценивается в восемь миллиардов евро. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
«Евросоюз и страны ЕС предоставили вооружений на минимум восемь миллиардов», — сказал он на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе.
Боррель отметил, что сумма военной помощи ЕС равна 45-ти процентам от предоставленной США.
Ранее в Пентагоне признали, что поддержка Киева истощает запасы США и их партнеров. При этом в ведомстве уверены, что это не поставит страны в сложное положение.