В результате стрельбы в торговом центре в Канаде погиб один человек

Прибывшие на вызов полицейские обнаружили одного погибшего и раненого человека.

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В результате произошедшей в Канаде стрельбы погиб один человек. Вместе с тем еще один гражданин получил ранения.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на местный телеканал, трагедия произошла в торговом центре в городе Принц-Руперт в провинции Британская Колумбия.

На вызов о стрельбе прибыли полицейские, которые и обнаружили погибшего и раненого. Информации о чьем-либо задержании нет.

Ранее приводилась информация, что полицейские в Анапе ликвидировали 56-летнего мужчину, ранившего двух полицейских ножом и выстрелившего в сотрудника Следственного комитета.

Затем этот мужчина забаррикадировался у себя в доме, вследствие чего сотрудникам правоохранительных органов пришлось штурмовать жилище преступника.