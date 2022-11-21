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В результате стрельбы в торговом центре в Канаде погиб один человек

Дарина Криц
23:20 21.11.2022
Прибывшие на вызов полицейские обнаружили одного погибшего и раненого человека.
В результате стрельбы в торговом центре в Канаде погиб один человек
© Фото: Zou Zheng XinHua Globallookpress
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В результате произошедшей в Канаде стрельбы погиб один человек. Вместе с тем еще один гражданин получил ранения.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на местный телеканал, трагедия произошла в торговом центре в городе Принц-Руперт в провинции Британская Колумбия.

На вызов о стрельбе прибыли полицейские, которые и обнаружили погибшего и раненого. Информации о чьем-либо задержании нет.

Ранее приводилась информация, что полицейские в Анапе ликвидировали 56-летнего мужчину, ранившего двух полицейских ножом и выстрелившего в сотрудника Следственного комитета.

Затем этот мужчина забаррикадировался у себя в доме, вследствие чего сотрудникам правоохранительных органов пришлось штурмовать жилище преступника.

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