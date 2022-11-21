В результате стрельбы в торговом центре в Канаде погиб один человек
Прибывшие на вызов полицейские обнаружили одного погибшего и раненого человека.
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В результате произошедшей в Канаде стрельбы погиб один человек. Вместе с тем еще один гражданин получил ранения.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на местный телеканал, трагедия произошла в торговом центре в городе Принц-Руперт в провинции Британская Колумбия.
На вызов о стрельбе прибыли полицейские, которые и обнаружили погибшего и раненого. Информации о чьем-либо задержании нет.
Ранее приводилась информация, что полицейские в Анапе ликвидировали 56-летнего мужчину, ранившего двух полицейских ножом и выстрелившего в сотрудника Следственного комитета.
Затем этот мужчина забаррикадировался у себя в доме, вследствие чего сотрудникам правоохранительных органов пришлось штурмовать жилище преступника.