Армия Шойгу констатировал поощрение Западом эскалации конфликта на Украине НАТО обеспечивает их развединформацией, осуществляет непосредственное целеуказание, направляет своих военных советников, поставляет в ряды ВСУ иностранных наемников, отметил министр. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Западные страны поощряют эскалацию конфликта на Украине, заявил министр обороны России Сергей Шойгу на заседании совместной российско-белорусской коллегии. «Постоянно идет накачивание украинских вооруженных сил современным вооружением и боеприпасами. НАТО обеспечивает их развединформацией, осуществляет непосредственное целеуказание, направляет своих военных советников, поставляет в ряды ВСУ иностранных наемников, ведет против нас информационную и санкционную войну», - сказал глава российского оборонного ведомства. По словам Шойгу, группировка Североатлантического альянса у российских границ выросла с февраля в 2,5 раза, превысив 30 тысяч человек. Также министр заявил, что Москва и Минск продолжают формировать единое оборонное пространство. Он отметил, что с 22 октября идет боевое слаживание соединений региональной группировки. Накануне Шойгу заявил, что удары высокоточным оружием снижают военный потенциал Украины. Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов Экспертное мнение и аналитика