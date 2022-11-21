Число погибших при пожаре на Комсомольской площади в Москве возросло до шести

Прежде, в 23:55, пожар был полностью ликвидирован.

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Возникший в воскресенье на площади трех вокзалов в Москве пожар унес жизни шести человек. Площадь возгорания составила 2,5 тысячи квадратных метров.

В двухэтажном кирпичном здании пострадали перекрытия между первым и вторым этажом. О гибели шестерых человек РИА Новости информировали в экстренных службах.

«Подтверждена гибель шести человек», - сообщает агентство.

К тушению были привлечены три вертолета Ка-32, пожарный поезд, 80 спасателей и 20 единиц техники. МЧС России сообщало, что в 23:55 пожар был полностью ликвидирован. Прежде поступали сведения об обнаружении четвертого погибшего после пожара.