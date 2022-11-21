На Украине предупредили о регулярном отключении света

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Генеральный директор украинской энергетической компании YASNO ДТЭК Сергей Коваленко спрогнозировал, что Украина будет сталкиваться с регулярными отключениями электроэнергии по меньшей мере до конца марта. При этом он призвал украинцев запастись теплой одеждой и продумать всевозможные выходы, которые помогут пережить длительное отключение энергоснабжения.

«Скорее всего, жить в режиме отключений украинцам придется как минимум до конца марта. Базовый сценарий таков: если новых атак на энергосеть не будет, то в нынешних условиях генерации электроэнергии дефицит мощности может быть равномерно распределен по всей стране. Это означает, что отключения будут везде, но менее длительными», - приводит РИА Новости сообщение Коваленко из его соцсетей.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко предупредил, что горожане могут остаться без воды, отопления и электричества. Он подчеркнул, что власти стараются сделать запас топлива, еды и воды, чтобы предотвратить такой исход.