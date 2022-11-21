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Экспертная группа МАГАТЭ оценила степень повреждения ЗАЭС

Елизавета Потейчук
22:44 21.11.2022
По данным МАГАТЭ, ключевое оборудование станции не пострадало.
Экспертная группа МАГАТЭ оценила степень повреждения ЗАЭС
© Фото: Константин Михальчевский РИА Новости
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Экспертная группа Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) провела оценку степени ущерба Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) после обстрелов. Отмечается, что угрозы ядерной безопасности нет, а также повреждений ключевого оборудования выявлено не было.

«По словам генерального директора, они смогли подтвердить, что, несмотря на силу обстрела, ключевое оборудование осталось неповрежденным и не возникало непосредственных проблем с ядерной безопасностью», - говорится в заявлении, опубликованном на сайте МАГАТЭ.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что электропитание Запорожской АЭС может в любой момент прекратиться, если Украина решит отключить линии электропередачи.

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