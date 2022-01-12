Сбежавший в Белоруссию польский военный рассказал об убийствах мигрантов

Польский военный Эмиль Чечко, который совершил побег в Белоруссию, рассказал следователям об убийстве на границе с Польшей более 240 беженцев, говорится в Telegram-канале белорусского Следственного комитета.

«В ходе расследования уголовного дела Эмиль Чечко рассказал, что с 8 июня 2021 года он совместно с сослуживцами принимал участие в организованных убийствах в приграничной полосе и вблизи населенного пункта Семянувка Республики Польша. Со слов военнослужащего, ему известно об убийстве более 240 человек», - сообщили в СК республики.

Напомним, что миграционный кризис на границе Белоруссии и Польши начался 8 ноября 2021 года. Тогда тысячи беженцев направились к транспортно-логистическому центру «Брузги» и потребовали пропустить их в Польшу для последующего трансфера в ФРГ. Польские силовики применили силу и спецсредства, шумовые гранаты, водометы и слезоточивый газ.

Действия польских силовиков осудили в Минске и в Москве. Впоследствии беженцы были размещены на территории Белоруссии в специальном лагере, их обеспечили всем необходимым.