Шойгу: Украина прибегает к терактам, заказным убийствам и обстрелам мирных жителей

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Киевский режим прибегает к терактам, заказным убийствам и обстрелам мирных жителей. Такое заявление сделал глава Министерства обороны России генерал армии Сергей Шойгу.

«Киевский режим прибегает к запрещенным методам противоборства, включая теракты, заказные убийства, обстрелы тяжелым вооружением мирных жителей, использование их в качестве живого щита», - сказал министр в ходе заседания совместной коллегии оборонных ведомств РФ и Белоруссии.

Глава МО России подчеркнул, что западные страны стараются сделать вид, что не видят фактов преступлений со стороны Украины. Кроме того, они поощряют эскалацию конфликта.

Следует отметить, что жители Донбасса продолжают подвергаться ежедневным обстрелам со стороны ВСУ. Накануне военкор «Звезды» показал, как выглядит центр Донецка после действий украинских националистов.

Материал подготовили: Анна Назайкина, Николай Баранов