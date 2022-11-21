В стране и мире Вучич заявил, что Приштина отправила полицейский спецназ на север Косово Елизавета Потейчук Президент также добавил, что в данном регионе сконцентрировано недовольство сербского населения. © Фото: Agron Beqiri ZUMAPRESS.com Globallookpress Читайте нас на: Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что Приштина отправила полицейский спецназ на север Косово. Глава государства также добавил, что в данном регионе сконцентрировано недовольство сербского населения. «Сегодня вечером все, что у них есть из так называемого спецназа полиции в Приштине, отправлено в четыре разных места на севере края. На трассу Србица – Зубин – Поток и другие места», - озвучил Вучич на брифинге по ситуации в Косово, трансляцию которого вело национальное телевидение страны РТС. В начале ноября косовские сербы в знак протеста против решений Приштины начали уходить со своих должностей во всех структурах республики, включая правительство и полицию. По словам президента Сербии Александра Вучича, после 21 ноября в Косово может начаться «ад на земле». Экспертное мнение и аналитика