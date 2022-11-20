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«Ад на земле»: Вучич о том, что может начаться в Косово после 21 ноября

Семен Лавров
13:58 20.11.2022
С 21 ноября в силу вступает закон о штрафах за владение сербскими номерами на территории Косово и Метохии.
«Ад на земле»: Вучич о том, что может начаться в Косово после 21 ноября
© Фото: Tomas Tkacik, KeystonePressAgency, GlobalLookPress
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Президент Сербии Александр Вучич, выступая в эфире сербского телеканала Prva, заявил о том, что Приштина не намерена отменять решение штрафовать водителей за езду с сербскими номерами на территории Косово и Метохии. По его словам, если бы лидер самопровозглашенной республики Альбин Курти хотел отложить вступление в силу данной меры, то сделал бы это раньше.

«Курти показал, что не хочет сербов в Косово и Метохии» - прокомментировал Вучич сохранение запрета на сербские номера.

Также президент Сербии заявил, что 21 ноября в Брюсселе пройдет очередной раунд переговоров между Белградом и Приштиной. Ожидается, что Курти также будет присутствовать на них.

Кроме этого Вучич предостерег косовоалбанские власти от эскалации противоречий на севере Косово и Метохии.

«Косовской полиции нечего делать на севере Косово и Метохии, у нас тогда будет «пекло на земле»… Сербия в этом случае будет со своим народом, а сербы – защищать свои очаги», - сказал президент Сербии.

С 1 ноября полиция самопровозглашенной республики Косово начала выдавать предупреждения автомобилистам с сербскими номерами на территории Косово и Метохии. А с 21 ноября за нарушение запрета предусмотрен штраф в размере 150 евро. По мнению Белграда, власти непризнанной республики не имеют права ущемлять сербов, принимая решения несоответствующие резолюции 1244 Совбеза ООН.

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