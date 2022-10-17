В стране и мире В ОАЭ отвергли политичность решения ОПЕК+ о сокращении нефтедобычи Анна Касаткина Организация решила снизить добычу на 2 миллиона баррелей в сутки с ноября. © Фото: Joel Angel Juarez ZUMAPRESS.com Globallookpress Читайте нас на: Решение о сокращении добычи нефти Организацией стран — экспортеров нефти ОПЕК+ не является политическим. Об этом заявил министр энергетики и инфраструктуры Объединенных Арабских Эмиратов Сухейль аль-Мазруи. «Решение ОПЕК+, приятное единогласно, было чисто техническим, без каких-либо политических намерений», - написал он в своем Twitter-аккаунте. ОПЕК+ 5 октября приняла решение о сокращении добычи нефти на 2 миллиона баррелей в сутки, начиная с ноября. В организации объяснили это неопределенностью вокруг мировой экономики и прогнозов по рынку нефти. Решение противоречит интересам Соединенных Штатов, которые, в частности, требовали не сокращать добычу от Саудовской Аравии, чтобы сдержать рост цен на топливо у себя в стране, а также избежать снижения эффективности антироссийских санкций. Экспертное мнение и аналитика