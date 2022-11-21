Священник из Пскова Цыганов скончался после полученных ранений в спецоперации

Священнослужитель был ранен в начале ноября, когда попал под обстрел вместе с протоиереем Михаилом Васильевым.

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Клирик храма Александра Невского в Пскове, воинский священник 76-й десантно-штурмовой дивизии ВДВ Александр Цыганов ушел из жизни после тяжелейших ранений, полученных после обстрела в зоне специальной военной операции на Украине. Уточняется, что священнослужитель был ранен в начале ноября, когда попал под обстрел вместе с протоиереем Михаилом Васильевым.

«Батюшка был тяжело ранен при судебном разбирательстве по окормлению воинов армии России в наблюдателях СВО и попал под обстрел вместе с протоиереем Михаилом Васильевым. Просим молитвы о упокоении новопреставленного раба Божия иерея Александра!», - информирует Псково-Печерский монастырь у себя в Telegram.

Ранее священник из Харьковской области рассказал «Звезде», как его пытали украинские националисты.