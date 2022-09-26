В стране и мире Ненависть ко всему русскому: священник из Харьковской области рассказал, как его пытали ВСУ Алексей Алексеев Марина Крижановская Священник из Харьковской области сообщил, как подвергся пыткам ВСУ за свои проповеди о Русском мире, как прошел 80 километров за день, спасаясь от преследования и как украинские националисты пытались выяснить, где служат сыновья священнослужителя. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда" Читайте нас на: В одной из палаток пункта временного размещения беженцев под Белгородом священник по имени Сергий читает молитву. Он молится о здравии всех оставшихся в Харьковской области его прихожан. Когда линия фронта подошла совсем близко, отец Сергий и не думал уходить. Когда начались обстрелы, священник оставался в церкви со своей паствой. До тех пор, пока в город не зашли ВСУ. © ТРК "Звезда" Он рассказал, что к нему пришли украинские солдаты, скрутили, наручники надели, били прикладами и начали допрашивать. Боевики пытались узнать, где воюют сыновья отца Сергия, а также, какие «задания давали» самому священнику. Ему припомнили, помимо сражавшихся за Луганскую республику сыновей, и проповеди, в которых он говорил о мире и дружбе между братскими народами. «Они мне как раз и говорили, что я русский мир проповедую, когда били меня. "Русский мир тебе нравится? Мы тебя научим Украину любить!". Я говорю, что Россия, Украина, Белоруссия - мы один народ как славяне. Мы на одном языке разговариваем, мы друг друга понимаем. Европа, НАТО, английский язык учить - мы не те, мы - не один народ», - поделился со «Звездой» отец Сергий. Поиздевавшись над священником, украинские боевики ушли и сказали, что придут позже. После такого допроса у отца Сергия выхода не оставалось: и он в чем был, в том и ушел в сторону ЛНР. Шел лесами, оврагами, на дороги не выходил. За день по пересеченной местности он прошел около 80 километров, пока не вышел на российских военнослужащих. Священник провел ночь в БМП с военнослужащими, которые предоставили ему камуфляжную форму. В общей сложности сутки он добирался до границы с Россией. После - уже на автобусе до Белгорода в пункт временного размещения. Отец Сергий был без телефона и записной книжки, но номер телефона сына был найден по базе данных. © ТРК "Звезда" Вместе с отцом Сергием в пункте временного размещения немало беженцев, и у каждого своя история. Валентина Алексеевна и Сергей добрались до Белгорода из Красного Лимана. Там они узнали, что есть представители избирательной комиссии ДНР и решили проголосовать за вхождение их республики в состав России на референдуме. «Мы всегда были вместе, значит и надо быть вместе. Решили так проголосовать - за соединение с Россией», - сообщил о своем решении беженец из ДНР Сергей. © ТРК "Звезда" Беженка Валентина Алексеевна поделилась со съемочной группой, за что она отдавала свой голос. «За то, чтобы две области наши к России были присоединены, чтобы нам было спокойнее жить. Над нами поиздевались очень хорошо. Украина лишила нас всего: и Родины, и земли, и дома», - пояснила она. Сейчас их главная мечта, как и тысяч других людей, вынужденно бежавших в Россию, - чтобы поскорее наступил мир и была возможность вернуться домой. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика