В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Ненависть ко всему русскому: священник из Харьковской области рассказал, как его пытали ВСУ

Алексей Алексеев
Марина Крижановская
05:05 26.09.2022
Священник из Харьковской области сообщил, как подвергся пыткам ВСУ за свои проповеди о Русском мире, как прошел 80 километров за день, спасаясь от преследования и как украинские националисты пытались выяснить, где служат сыновья священнослужителя.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

В одной из палаток пункта временного размещения беженцев под Белгородом священник по имени Сергий читает молитву. Он молится о здравии всех оставшихся в Харьковской области его прихожан.

Когда линия фронта подошла совсем близко, отец Сергий и не думал уходить. Когда начались обстрелы, священник оставался в церкви со своей паствой. До тех пор, пока в город не зашли ВСУ.

© ТРК "Звезда"

Он рассказал, что к нему пришли украинские солдаты, скрутили, наручники надели, били прикладами и начали допрашивать. Боевики пытались узнать, где воюют сыновья отца Сергия, а также, какие «задания давали» самому священнику. Ему припомнили, помимо сражавшихся за Луганскую республику сыновей, и проповеди, в которых он говорил о мире и дружбе между братскими народами.

«Они мне как раз и говорили, что я русский мир проповедую, когда били меня. "Русский мир тебе нравится? Мы тебя научим Украину любить!". Я говорю, что Россия, Украина, Белоруссия - мы один народ как славяне. Мы на одном языке разговариваем, мы друг друга понимаем. Европа, НАТО, английский язык учить - мы не те, мы - не один народ», - поделился со «Звездой» отец Сергий.

Поиздевавшись над священником, украинские боевики ушли и сказали, что придут позже. После такого допроса у отца Сергия  выхода не оставалось: и он в чем был, в том и ушел в сторону ЛНР. Шел лесами, оврагами, на дороги не выходил. За день по пересеченной местности он прошел около 80 километров, пока не вышел на российских военнослужащих.

Священник провел ночь в БМП с военнослужащими, которые предоставили ему камуфляжную форму. В общей сложности сутки он добирался до границы с Россией. После - уже на автобусе до Белгорода в пункт временного размещения. Отец Сергий был без телефона и записной книжки, но номер телефона сына был найден по базе данных.

© ТРК "Звезда"

Вместе с отцом Сергием в пункте временного размещения немало беженцев, и у каждого своя история. Валентина Алексеевна и Сергей добрались до Белгорода из Красного Лимана. Там они узнали, что есть представители избирательной комиссии ДНР и решили проголосовать за вхождение их республики в состав России на референдуме.

«Мы всегда были вместе, значит и надо быть вместе. Решили так проголосовать - за соединение с Россией», - сообщил о своем решении беженец из ДНР Сергей.

© ТРК "Звезда"

Беженка Валентина Алексеевна поделилась со съемочной группой, за что она отдавала свой голос.

«За то, чтобы две области наши к России были присоединены, чтобы нам было спокойнее жить. Над нами поиздевались очень хорошо. Украина лишила нас всего: и Родины, и земли, и дома», - пояснила она.

Сейчас их главная мечта, как и тысяч других людей, вынужденно бежавших в Россию, - чтобы поскорее наступил мир и была возможность вернуться домой.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
05:05 В стране и мире
Видео
Ненависть ко всему русскому: священник из Харьковской области рассказал, как его пытали ВСУ
05:01 Армия
Видео
Морпехи ТОФ раскрыли хитрость, позволяющую им побеждать в ходе СВО
02:48 В стране и мире
ВСУ обстреляли Рубежное шестью ракетами из РСЗО HIMARS
01:00 В стране и мире
«Полностью провалились»: глава МИД Венгрии о результате антироссийских санкций
22:40 В стране и мире
NYT: в ВСУ заявили об огромных потерях на южном направлении
Популярное
Песков объяснил, зачем нужен пропущенный 7-й пункт в указе о частичной мобилизации
Видео
Шойгу заявил, что мобилизованные будут иметь статус и денежное содержание военнослужащих по контракту
Видео
Шойгу: военнослужащие по призыву в зону спецоперации отправляться не будут
Видео
«Ты че такой суровый?»: Путин с шутки начал встречу с инженерами в Новгороде
Видео
Путин пообещал использовать все имеющиеся в распоряжении средства для защиты России
Видео
Бойцы «Вагнера» рассказали об израильском наемнике, воевавшем за ВСУ под Артемовском
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.